«C’est comme ça que je t’aime»: sexe, carabines et éclats de rire

La série s’ouvre sur une scène de carnage, dont la temporalité est inconnue. Puis, un «journaliste» du Soleil, ainsi que les trois enfants des deux couples, devenus grands, sont interviewés, façon documentaire – un style qui rappelle dès les premières scènes celui des Invincibles. On apprend alors que les Delisle et les Paquette deviendront «les criminels les plus célèbres de l’histoire du crime organisé de la région de Québec».

On suit donc deux couples – Gaétan (François Létourneau) et Huguette (Marilyn Castonguay), ainsi que Serge ( Patrice Robitaille ) et Micheline ( Karine Gonthier-Hyndman ) – qui se retrouvent face à leurs problèmes une fois leurs enfants partis au camp de vacances… et qui se lanceront dans la criminalité pour mieux raviver une flamme éteinte.

Deux couples en crise, de l’infidélité, de la violence, tout ça campé à Sainte-Foy, dans les années 1970, et parsemé de petits gags niaiseux à souhait. Voilà comment on pourrait résumer cette nouvelle oeuvre de dix épisodes, qui nous plonge dans le drame du couple à la dérive... tout en nous faisant rire aux éclats.

Dire que la série C’est comme ça que je t’aime était attendue par les fans des Invincibles et de Série noire serait un euphémisme. Et ces derniers risquent de ne pas être déçus: la nouvelle série de François Létourneau et de Jean-François Rivard, en quelque sorte un savant mélange de leurs deux succès télévisuels, frappe dans le mille.

On fait alors un retour en arrière pour découvrir les vies «plates» de Gaétan et Huguette, parents d’un petit garçon un peu efféminé et futurs parents d’un enfant à naître – un couple qui s’est un peu oublié. Huguette, de son côté, a véritablement développé une hargne pour son mari, qu’elle trouve trop intransigeant avec leur fils, et on peut lire dans ses yeux qu’elle pense sérieusement à le tuer. C’est elle qui deviendra le personnage central de la série, portée par une Marilyn Castonguay solide et désarmante.

Son mari, Gaétan, est un beau loser – le genre de personnage que François Létourneau s’écrit habituellement, et qu’il interprète toujours à la perfection! – qui veut avoir l’air d’encourager sa femme à être «moderne», mais qui ne fait rien pour l’aider, au fond. On se surprend quand même à le trouver un peu attachant, à travers sa candeur, comme on pouvait aimer P-A, à l’époque des Invincibles, malgré toutes ses manigances.

Micheline et Serge sont au bord du divorce, alors que la chargée de cours à l’université découvre sa sexualité avec d’autres hommes, au grand dam de Serge – «quand ma femme me parle, je comprends pas ce qu’elle me dit», confiera-t-il lors de la présentation des personnages.