Ces adorables clichés présentent des garçons dans la peau de leurs princesses préférées

Une nouvelle série de photos vise à célébrer la sensation magique ressentie par des garçons comme Calvin et Elias, à qui on a offert la possibilité de se déguiser comme ils l’entendaient.

Le projet «Boys Can Be Princesses, Too» («les garçons peuvent être des princesses, eux aussi») présente des garçons qui aiment se costumer en princesses Disney. Ils s’amusent et posent avec des cosplayeurs adultes qui ont l’air tout aussi fabuleux qu’eux.