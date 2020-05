«Je suis triste parce que ça a été un long processus et que j’ai connu plusieurs problèmes», raconte celle qui est arrivée de l’Ukraine comme étudiante étrangère en 2011. «Je me répétais toujours “au moins, je vais l’avoir bientôt”, mais là je ne sais pas quand je vais l’avoir.»

«La cérémonie de citoyenneté est l’aboutissement d’années de travail pour les nouveaux Canadiens et leurs familles», rappelle-t-elle. «Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada prend au sérieux la responsabilité d’administrer le serment de citoyenneté.»

«Reconnaissant que des personnes peuvent avoir des raisons urgentes de terminer le processus de citoyenneté, y compris de prêter le serment de citoyenneté lors d’une cérémonie de citoyenneté, le ministère organisera bientôt des cérémonies de citoyenneté virtuelles pour les personnes et les familles qui avaient déjà communiqué avec IRCC et indiqué qu’elles devaient obtenir la citoyenneté de façon urgente, notamment pour satisfaire à des exigences en matière d’emploi», a confirmé Shannon Ker, porte-parole d’IRCC dans un courriel au HuffPost Québec, mardi soir.

Le 14 mars, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) a suspendu jusqu’à nouvel ordre toutes les activités liées à la citoyenneté, ce qui inclut notamment les cérémonies d’assermentation des nouveaux citoyens, les tests de citoyenneté et les entrevues.

La Montréalaise Alevtyna Markina devait officiellement devenir canadienne le 13 mars dernier. Mais la cérémonie qui devait clore son long parcours vers la citoyenneté, entamé neuf mois plus tôt, a été annulée à peine à quelques heures de préavis en raison de la pandémie de COVID-19 . Elle ignore quand elle pourra devenir citoyenne, mais une lueur d’espoir pointe à l’horizon: Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) permettra sous peu aux nouveaux citoyens de prêter serment par vidéoconférence.

Elle espérait pouvoir clore ce chapitre de sa vie avant de célébrer ses 30 ans, en juillet, mais elle sait maintenant que les chances sont minces d’y arriver.

Si les résidents permanents du Canada profitent déjà de la plupart des privilèges conférés aux citoyens, le report des cérémonies et des tests a des conséquences réelles pour certains.

Japjot Gill, arrivé de l’Inde en 2011 à l’âge de 11 ans, ne sait pas comment il pourra entreprendre la formation de pilote dont il rêve depuis l’adolescence sans le soutien financier que lui proposent les Forces armées canadiennes, qu’il ne peut rejoindre comme résident permanent. La pandémie le force à remettre ses plans en question.

«Je ne suis plus certain de vouloir m’enrôler. J’ai déjà 21 ans et je serais beaucoup plus vieux que les autres recrues, surtout si le processus est encore retardé longtemps», explique-t-il. «C’est encore dans mes plans, mais on ne dirait pas que ça va se réaliser bientôt.»

À l’âge de 53 ans, Maneesh Goswami, qui vit à Edmonton en Alberta, rêve quant à lui de s’enrôler comme réserviste au sein des Forces armées canadiennes «pour redonner à ce merveilleux pays». Il lui faut pour cela un passeport canadien, le «meilleur au monde», selon lui. Mais son test de citoyenneté, prévu le 18 mars, a été annulé. Il risque de devoir attendre encore plusieurs mois avant de pouvoir prêter serment.