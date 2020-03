Les centres commerciaux et les salles à manger des restaurants devront fermer

THE CANADIAN PRESS/Jacques Boissinot

THE CANADIAN PRESS/Jacques Boissinot Le premier ministre du Québec, François Legault, répond aux questions des journalistes lors de sa conférence de presse quotidienne sur la pandémie de COVID-19

QUÉBEC - Le gouvernement québécois ordonne la fermeture de tous les centres commerciaux, des salles à manger des restaurants et des salons de coiffure et d’esthétique.

Ces mesures entreront en vigueur dès minuit, a précisé dimanche le premier ministre du Québec François Legault lors de sa conférence de presse quotidienne visant à faire le point sur l’évolution de la crise de la COVID-19 dans la province.

«À ce stade-ci, il faut aller un peu plus loin, a expliqué le premier ministre. Il faut intensifier nos mesures.»

M. Legault a précisé que les magasins alimentaires, les pharmacies et les succursales de la SAQ se trouvant dans des centres commerciaux pourront demeurer ouverts.

La fermeture des centres commerciaux sera en vigueur jusqu’au premier mai. «Il y a trop de personnes encore dans les centres d’achats et on veut agir de ce côté-là.»

En ce qui concerne les restaurants, seules les commandes pour emporter seront permises, et même encouragées. Jusqu’à présent, les restaurants devaient opérer à 50% de leur capacité.

La fermeture des salons de coiffure et d’esthétique s’explique parce qu’il est difficile de respecter la distance d’un à deux mètres visant à ralentir la propagation du virus.

Congé scolaire forcé

Le retour en classe, qui était prévu le 30 mars, a été repoussé au 1er mai, a également annoncé M. Legault.

Le ministère de l’Éducation transmettra des listes de travaux aux parents pour les aider à ce que les jeunes puissent continuer «certains apprentissages». Des capsules pourraient aussi être préparées avec Télé-Québec, a-t-il précisé.

«Je veux rassurer tout le monde. Peu importe le scénario, on pense que la grande majorité des enfants pourront passer au prochain niveau.»

De plus, il n’y aura pas non plus d’examens du ministère.

État de la situation au Québec

Le nombre de personnes infectées par le nouveau coronavirus continue d’augmenter, tandis que le bilan des morts a été revu à la baisse.

En début d’après-midi dimanche, il y avait 219 cas de la COVID-19 au Québec, soit 38 de plus que la veille. De ce nombre, 24 personnes étaient hospitalisées, dont 13 aux soins intensifs.

Le premier ministre François Legault a précisé que le bilan des morts a été revu à la baisse, à quatre personnes, puisque le cas communautaire annoncé la veille s’est avéré négatif à la COVID19.

Les quatre victimes de la COVID-19 au Québec sont toutes des personnes âgées qui habitaient dans la même résidence pour aînés de Lanaudière.

À VOIR AUSSI: La question à 1000$: La chloroquine, c’est quoi?