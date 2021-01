Centre Bell: la Santé publique donne le feu vert au Canadien pour des matchs

THE CANADIAN PRESS IMAGES/Graham Hughes

THE CANADIAN PRESS IMAGES/Graham Hughes

MONTRÉAL — La direction de la Santé publique du Québec a donné le feu vert au Canadien de Montréal, qui pourra disputer ses matchs locaux de la saison 2021 au Centre Bell.

Dans un courriel envoyé à La Presse Canadienne, une porte-parole du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) a confirmé que la direction nationale de la Santé publique avait approuvé le protocole révisé soumis par les équipes canadiennes aux autorités fédérales.

«Les cinq provinces concernées et l’Agence de Santé publique du Canada ont formulé des recommandations aux équipes de la LNH pour la reprise de leurs activités et pour le déroulement de la saison 2021, a indiqué la porte-parole du gouvernement. Nous avons accepté leur protocole révisé. Nous sommes d’accord avec le début du camp d’entraînement qui a eu lieu dimanche et le retour au jeu mi-janvier, si tout se déroule bien.»

Le Québec, à l’instar de l’Alberta et de la Colombie-Britannique, a donné le feu vert à la tenue de matchs pour la saison à venir. Le Manitoba et l’Ontario doivent encore approuver les protocoles révisés soumis par les Jets de Winnipeg, les Maple Leafs de Toronto et les Sénateurs d’Ottawa.

Le Canadien a commencé dimanche son camp d’entraînement à son Complexe sportif Bell de Brossard. La saison 2021 de la Ligue nationale sera lancée le 13 janvier. Le Canadien visiterait alors les Maple Leafs, à Toronto, pour autant que la Santé publique ontarienne ait donné son accord.

Le premier match local du Tricolore aura lieu le 28 janvier, face aux Flames de Calgary, qui seront également les adversaires du CH deux jours plus tard.

Le début de saison se déroulera à huis clos, sans spectateurs.

