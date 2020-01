Céline Dion souligne l'anniversaire de son fils dans un touchant message

Le petit René-Charles a bien grandi!

Pour célébrer l’anniversaire de son aîné, qui a 19 ans aujourd’hui, Céline Dion a publié un émouvant message sur les réseaux sociaux.

Elle y exprime à quel point elle est fière de la personne qu’il est devenu et lui garantit son support inconditionnel. Elle l’assure aussi que son père veillera toujours sur lui.

«Mon cher René-Charles,

Je suis tellement fière de la façon dont tu te comportes et que tu évolues dans la vie. Tu es un vrai gentleman, et je veux que tu saches que ton père veille toujours sur toi et te protège… tout comme moi. Continue d’être le meilleur de toi-même. Sois fort, passionné et judicieux dans la poursuite de tes rêves. Tout est possible… « Sky is the limit ! » Et surtout, sois heureux… ton bonheur fait mon bonheur. Je t’aime tellement, mon grand homme ! Maman xx…»