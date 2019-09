Céline Dion magnifique pour sa première mondiale à Québec

C’est ce mercredi 18 septembre que Céline Dion a lancé sa tournée mondiale «Courage» et c’était à Québec.

Dans une robe rouge fourreau à paillettes, la star est apparue en forme et absolument magnifique. Le modèle découpé aux épaules était largement fendu sur la jambe gauche, laissant découvrir ses jambes musclées et dorées.

La nouveauté? Cette coupe au carré blonde plus courte, au dessus des épaules encadrant parfaitement son visage. Une coiffure que Jennifer Lopez a adoptée un peu plus tôt ce mois-ci - et dont on pourrait dire qu’elle est LA coupe de cette rentrée.