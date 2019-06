Samedi soir, Céline Dion tournait la page sur une importante période de sa carrière en offrant une dernière représentation au Colosseum du Caesars Palace à Las Vegas.

La célèbre chanteuse en a profité pour offrir une nouvelle chanson à ses fans. Une chanson au titre évocateur, Flying On My Own (Live from Las Vegas), qui représente bien le renouveau dans sa carrière, alors qu’elle vole maintenant de ses propres ailes depuis le décès de son mari et gérant René Angélil.

Elle y chante notamment: «There’s something shifting in the air / If I’m not mistaken / The dust is clearing everywhere / Memories awaken». Qu’on peut traduire par «Il y a quelque chose dans l’air / Si je ne me trompe pas / La poussière retombe / Des souvenirs s’éveillent»

Avant de poursuivre: «My feet on the runway / It’s a beautiful day / I look to the sky now / I’m finding my way». En français: «Mes pieds sur la piste / C’est un merveilleux jour / Je regarde maintenant vers le ciel / Je trouve ma voie».