Céline Dion nous en met plein la vue avec ces trois tenues

Céline Dion ne rate aucune semaine de mode parisienne et certainement pas celle de la haute couture, exception parisienne qui fait défiler des modèles qui ont nécessité des centaines d’heure de couture.

On le sait, ce n’est plus un secret, depuis deux ans, la diva adore la mode et ne s’en cache pas. Elle ne boude pas son plaisir aux premiers rangs des défilés parisiens et chacune de ses apparitions fait couler beaucoup d’encre, comme en début de semaine lorsqu’elle a porté une robe totalement transparente.

Il y a un code pendant cette fashion week, il est de bon ton de porter un modèle du créateur - ou de la marque -lorsqu’on assiste à son défilé.

Voici trois tenues que la star a portées et qui nous ont éblouis!

Au défilé Valentino, Céline affiche une robe blanche ornée de plumes et de perles. Des touches de jaune et de bleu viennent agrémenter cette création à la fois simple et luxueuse. Des sandales argentées viennent terminer cette silhouette fraîche et douce. Le choix de porter les cheveux naturels nous séduit aussi, tout comme la longue boucle d’oreille pendante qui encadre le visage.