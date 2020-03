Coronavirus: Céline Dion offre des mots réconfortants à ses fans

Plusieurs artistes ont pris la parole au cours des derniers jours pour inciter la population à prendre les mesures nécessaires pour freiner la propagation de la COVID-19, de Sarah-Jeanne Labrosse à Coeur de Pirate, en passant par Marie-Chantal Toupin et Alanis Desilets (qui a accepté l’argent du gouvernement Legault).

Céline Dion a pris la parole à son tour sur les réseaux sociaux, ce jeudi 19 mars, pour donner des nouvelles de sa famille, et surtout offrir quelques mots réconfortants à ses fans.

«J’espère que vous prenez tous bien soin de vous durant ces temps particulièrement difficiles», à lancé la star, qui indique suivre les conseils des différents gouvernements en demeurant chez elle avec les membres de sa famille.

«Mes pensées et mes prières accompagnent tous ceux qui ont perdu des proches, ceux qui sont malades, et tous ceux qui sont durement affectés par cette situation dramatique. Je vous souhaite force et courage, et j’espère que des nouvelles positives ramèneront nos vies à la normale très prochainement.»

Pour Céline Dion, la musique demeure une «source de réconfort et de paix intérieure» dont nous avons tous besoin actuellement.

Elle conclut en invitant tout le monde à prendre soin d’eux, et surtout à considérer les gens qui les entourent.