Céline Dion s’implique pour aider les sinistrés de Beyrouth

Même Céline Dion n’est pas assez puissante pour faire disparaître les terribles événements vécus par certains en 2020 — mais cela ne l’empêchera pas d’essayer.

La chanteuse travaille avec le créateur de mode libanais Zuhair Murad pour collecter des fonds pour Offre Joie, un groupe de bénévoles qui se concentre actuellement sur l’aide aux sinistrés touchés par l’explosion meurtrière du mois dernier à Beyrouth. Plus de 190 personnes ont été tuées dans l’explosion, des milliers d’autres blessées et plus de 200 000 maisons détruites.

Sur une photo qu’elle a publiée sur Instagram samedi, la chanteuse portait un t-shirt sur lequel on peut lire «Rise from the Ashes» («Renaître des cendres»). La totalité des recettes de la vente de ce vêtement ira à l’organisme de secours, dit-elle.