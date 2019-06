Céline Dion se prépare à faire ses adieux à Las Vegas

La chanteuse québécoise Céline Dion mettra fin samedi à sa résidence à Las Vegas en y présentant un ultime concert.

Elle se produira ainsi pour la dernière fois au Colosseum, où elle a présenté plus de 1000 spectacles depuis sa première résidence, il y a plus de 15 ans.

«Las Vegas est devenue ma maison, et performer au Colosseum du Caesars Palace a occupé une grande place dans ma vie au cours des deux dernières décennies. Ça a été une expérience incroyable, et je suis extrêmement reconnaissante envers tous les fans qui sont venus nous voir au fil des ans», avait-elle déclaré par communiqué lors de l’annonce des derniers spectacles, l’automne dernier.

Depuis 2003

Céline Dion s’était installée à Las Vegas en 2003 pour y présenter «A New Day», dans une salle de 4000 places conçue pour elle. La première avait eu lieu le 25 mars et la dernière, le 15 décembre 2007, après plus de 700 représentations à guichets fermés, devant quelque trois millions de spectateurs.

En 2011, elle amorce une deuxième résidence au Colosseum, baptisée tout simplement «Céline». La santé de son mari René Angélil la pousse à suspendre ses activités en 2014. Mais celui-ci souhaite la revoir chanter sur scène, de sorte qu’elle retrouve le Colosseum en 2015. En janvier 2016, elle vit la plus dure des épreuves lors du décès de René Angélil, et son retour sur la scène de Las Vegas, en février, sera rempli d’émotions.

«Elle sait que ses fans comptent sur elle pour illuminer leur vie, et elle compte sur ses fans pour illuminer la sienne. Le début du spectacle retransmis sur le net émeut la planète web», peut-on lire sur son site internet au sujet de ce retour.

Plus tôt cette année, Céline Dion a annoncé la parution d’un album en anglais, «Courage», prévu pour l’automne 2019. Une tournée internationale du même nom s’amorcera à Québec les 18 et 19 septembre. Six spectacles au Centre Bell, à Montréal, sont aussi prévus entre le 26 septembre et le 5 octobre.