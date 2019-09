Céline Dion en symbiose avec ses fans lors de la première mondiale de «Courage»

Le spectacle a débuté sur les chapeaux de roue avec «It’s all coming back to me».

Durant la soirée, les fans ont aussi eu droit à ses chansons plus connues, notamment: «I’m Alive», «Power of Love», «L’amour existe encore», «Ziggy», «Beauty and the Beast», «All by myself», qui lui a valu une longue ovation, et évidemment les incontournables «My heart will go on», du film Titanic, qui lui a attiré une nouvelle ovation, et «Pour que tu m’aimes encore», gardées pour le dessert, à la toute fin du spectacle.

Plus tôt, ayant revêtu un jumpsuit recouvert de paillettes, elle s’était permis quelques incursions du côté du rock des décennies passées, en empruntant «Let’s Dance» à David Bowie, «Another one bites the dust», à Queen, et «Kiss», à Prince.

Le dispositif scénique, fort élaboré, faisait un usage judicieux des écrans géants qui multipliaient l’image de la star sous divers angles et formats. Les jeux de lumière étaient tout aussi impressionnants.

«Merci de me permettre de vivre autant d’émotions», a commenté la chanteuse, en fin de parcours, dans une robe longue, blanche, toute en froufrous, semblant émue d’avoir passé haut la main le test du premier spectacle d’une longue tournée.

Sous escorte policière, Céline Dion avait fait son entrée en milieu d’après-midi à l’amphithéâtre, accueillie par ses fans les plus fidèles.

