Le clin d'oeil mode de Céline Dion à Titanic

Rappelons-nous que le titre que Céline Dion interprétait dans le film «My Heart Will Go On» - la chanson thème du film Titanic sorti en 1997- est l’une des chansons les plus diffusées de tous les temps à la radio et à la télévision - et l’une des plus vendues de l’histoire du disque, avec 18 millions d’exemplaires vendus.

Céline Dion a remporté un Oscar, un Golden Globe et quatre récompenses aux Grammy Awards pour cette chanson qui l’a propulsée au top.

Autant dire un clin d’oeil chargé en symboliques!