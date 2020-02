Céline Dion chante «Wicked Game» en duo avec Chris Isaak

«And IIIIIII don’t wanna fall in love»… Vous vous souvenez de ce succès de Chris Isaak, datant de 1990 (et surtout du vidéoclip suggestif, en noir et blanc sur la plage)? Eh bien son compositeur a eu la chance d’en enregistrer une nouvelle version avec nulle autre que THE Céline.

La star de Charlemagne a lancé aujourd’hui deux reprises dans le cadre des Spotify Singles. En plus d’une version un peu plus épurée de sa chanson Imperfections, qui se retrouve sur son plus récent album Courage (sorti en novembre dernier), Céline Dion chante en harmonie la très sensuelle Wicked Game avec Chris Isaak pour nous rappeler de beaux (et quétaines) souvenirs.