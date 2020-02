L'art de porter la chemise blanche selon Céline Dion

La chemise blanche, c’est un classique de la garde-robe - tout comme la petite robe noire ou la veste de la même nuance. Et sachez que le printemps plus que jamais, la chemise blanche sera partout et se déclinera sous toutes les coutures.

Céline Dion en a fait une démonstration extravagante et couture bien sûr! En concert à Raleigh, en Caroline du Nord, la diva portait une chemise blanche signée Alexandre Vauthier aux manches XXXXL glissée dans un pantalon noir (façon tuxedo), taille haute et ultra chic.

Un modèle couture du printemps 2019 du couturier bien connu pour ses silhouettes drapées et sa vision de la femme forte et conquérante.

À vos chemises blanches!

Longtemps considérée comme un sous-vêtement (jusqu’au 19e siècle) et donc tenue cachée des regards, mis à part le col et les manchettes, elle va progressivement s’afficher et s’affirmer comme le vêtement des employés de bureau. Les fameux cols blancs versus cols bleus.