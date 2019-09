Céline Dion fait trois cadeaux à ses fans

La chanteuse québécoise a dévoilé trois nouvelles chansons de son album «Courage». Imperfections, Lying Down et Courage sont maintenant disponibles sur les plateformes de diffusion numérique.

Imperfections explore le regard qu’on porte sur soi-même. Lying Down - qui a été écrite par David Guetta, Giorgio Tuinfort et Sia Furler - nous rappelle l’importance de changer nos mentalités pour continuer d’avancer à la suite d’une relation toxique. Courage est un hymne qui fait appel à la force et la témérité lorsque l’on fait face à un nouveau défi.

Lors de son dernier spectacle à Las Vegas, Céline Dion avait dévoilé la première pièce de son nouvel opus, Flying On My Own.

Mardi, elle a publié sur ses réseaux sociaux la couverture de son album qui sortira le 15 novembre prochain.