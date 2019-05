Céline Dion divertissante à souhait dans le Carpool Karaoke de James Corden

Tout au long de la balade, Céline ne cesse de faire éclater de rire l’animateur britannique, que ce soit par l’interprétation très physique de ses plus grands succès ou par ses remarques toujours très franches et directes.

Et qui de mieux pour l’aider à se retrouver dans la ville du vice qu’une personne qui y habite depuis plus de 15 ans: Céline Dion .

It’s all coming back to me (où Céline se permet d’embrasser Corden), Because you loved me, I drove all night et une nouvelle chanson de Céline sont chantées par l’animateur et elle dans ce populaire segment du Late Late Show.

Moment stressant pour Céline

C’est connu: Céline Dion a une passion (démesurée) pour les chaussures.

Corden lui annonce donc qu’il a parlé aux soeurs de Céline, qui lui ont proposé de la forcer à se départir de quelques paires.

«Those bitches!» lance Céline à la blague en parlant de ses soeurs.

Le Range Rover s’arrête donc à quelques endroits sur la «strip» et Céline donne à contrecœur des souliers à des passantes visiblement sous le choc. Comme Céline d’ailleurs, qui ne semble pas passer un bon moment. Mais on se doute très bien qu’elle joue le jeu et elle le fait parfaitement d’ailleurs.

Évidemment, ce Carpool Karaoke ne pouvait pas se dérouler sans l’interprétation en duo du plus grand succès de la diva québécoise, My Heart Will Go On. Et quoi de mieux que de l’interpréter sur une embarcation dans la fontaine devant le Bellagio devant des centaines de passants.

Il n’y a rien de trop gros pour Las Vegas!