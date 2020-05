Chaque fois qu'une célébrité perd du poids, ça me ramène à mon image corporelle perturbée

«Adele est devenue tellement mince, elle a l’air d’une autre personne.»

Cette phrase s’est rendue à moi dans un échange privé sur les réseaux sociaux mercredi matin, et je suis certaine qu’elle est apparue dans des milliers d’autres discussions de groupe et messages privés sur Instagram après que la chanteuse eut partagé une photo d’elle pour son anniversaire mardi. C’était sa première publication Instagram depuis décembre 2019.

Dans la légende accompagnant la photo, Adele a profité de son 32e anniversaire pour remercier les travailleurs de première ligne qui luttent contre la propagation du coronavirus. Plusieurs ont profité de l’occasion pour commenter son apparente perte de poids.

«Je veux dire, tu te moques de moi», a commenté Chrissy Teigen, qui, sans dire explicitement la même chose que dans ma conversation de groupe un peu plus tôt, disait, en gros, tout.

Le commentaire de Teigen a été «aimé» par plus de 100 000 personnes.

J’ai essayé de dissocier tout sentiment du mot «mince» pendant de nombreuses années. Je me dis que ce n’est qu’un mot, et les mots n’ont pas de sentiments, n’est-ce pas? C’est un peu comme si je me disais que les aliments n’ont pas de sentiments: ils ne peuvent pas être «mauvais» ou «bons». Ou que des mots comme «maigre» et «gras» ne sont que des mots et non des identités. Ou que la graisse est juste quelque chose que vous avez sur votre corps. Ou comme je me suis dit à moi-même que je ne veux pas - ou n’ai pas besoin - d’entendre que je «parais mince».

Sauf que je le veux, vraiment, vraiment.

Quand je regarde cette photo d’Adèle, je ressens quelque chose, un peu comme de la jalousie, ou peut-être en fait de la jalousie pure et simple. En voyant une publication de cette chanteuse habituellement réservée sur sa vie privée, j’ai d’abord espéré qu’on aurait droit à de la nouvelle musique. Mais j’ai aussi senti de la jalousie. Je me sens mal de me sentir comme ça, mais c’est vrai. Je suis également jalouse des personnes qui ne ressentent pas la même chose que moi - qui ont réussi à se sentir vraiment en paix avec leur propre corps au lieu de simplement prétendre sur les réseaux sociaux que c’est le cas.