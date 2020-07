Voici comment les Canadiens ont célébré la fête du Canada

D’après l’organisme dédié à la sécurité alimentaire, la demande s’est stabilisée à la suite d’une poussée soudaine en début de pandémie. On craint cependant une nouvelle crise alors que les bénéficiaires de la Prestation canadienne d’urgence (PCU) vont atteindre le maximum auquel ils ont droit.

Sur le coup de midi, Justin Trudeau et son épouse, Sophie Grégoire, ont prononcé une allocution depuis la ferme de la banque alimentaire.

Dans son message aux citoyens, le premier ministre a abordé plusieurs enjeux sociaux mis en relief par la pandémie, dont l’importance de s’assurer que les aînés puissent vivre dans des lieux sécuritaires.

«En tant que Canadiens, on comprend à quel point c’est important d’être là, les uns pour les autres. La solidarité ne fait pas seulement partie de notre identité, c’est notre mode de vie, a déclaré le premier ministre. Parce qu’en tant que Canadiens, quand les temps sont durs, on ne se replie pas sur nous-mêmes, on s’entraide. On est là pour les plus vulnérables et les plus durement touchés.»

«Au cours des derniers mois, on a vu ce que ça veut dire d’être de bons voisins, ce que ça veut dire de faire partie d’une communauté tissée serrée. On comprend à quel point on peut dépendre les uns des autres», a poursuivi Sophie Grégoire.