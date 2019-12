Ce que j’aurais aimé qu’on me dise avant que je décide de congeler mes ovules

J’ai été déçue de découvrir que mon assurance ne couvrait pas la procédure de récupération des ovules, mais comment ça pouvait être possible? Ce n’est pas une police d’assurance au même titre que lorsqu’on souscrit à une assurance auto en cas d’accident ou à une assurance habitation en cas d’incendie? J’assurais mes ovules au cas où mon futur partenaire et moi ne pourrions pas concevoir d’enfant.

«Pourquoi est-ce que je congèlerais mes ovules si pour moi, avoir des enfants implique d’abord et avant tout de trouver un partenaire?» C’est ce que je me demandais. «Je ne peux pas me permettre de dépenser 15 000$ en ce moment!» Ou l’excuse classique: «Je n’ai tout simplement pas le temps.» Ce n’était que des mensonges. J’étais pigiste, j’avais des économies et j’étais célibataire.

Pendant que mes amies célibataires dans la trentaine ruminaient leurs peurs au sujet de leur horloge biologique, je me sentais souvent coupable ou je me demandais pourquoi je n’avais jamais ressenti ces angoisses.

J’ai eu 35 ans plus tôt cette année et je mentirais si je disais que ces deux simples chiffres ne m’ont pas forcée à me demander si j’étais là où je «devrais» être dans ma vie. Est-ce que je devrais être mariée? Est-ce que je devrais avoir ma propre famille? Est-ce que je devrais avoir un enfant en ce moment, peut-être même deux? Qu’est-ce que ça signifie «devrait», de toute façon, et qui peut définir ce que ça veut dire?

Après avoir parlé avec mes amies, j’ai été découragée d’apprendre que la plupart des gynécologues, y compris la mienne, ne se préoccupent pas de la fertilité avant que les femmes atteignent la trentaine. Maintenant, je dis aux femmes, quel que soit leur âge, d’envisager les tests préliminaires qui indiquent combien d’ovules elles produisent chaque mois. Heureusement, il existe des entreprises qui proposent des kits à domicile pour que vous puissiez passer le test dans le confort de votre foyer.

J’ai finalement décidé que les avantages l’emportaient sur les coûts et j’étais prête à congeler mes ovules. Dans mon esprit, c’était une raison suffisante pour puiser dans mes économies - c’était un investissement dans mon avenir. En regardant la situation dans sa globalité, ce serait un mois de ma vie, un court laps de temps que j’oublierais plus tard.

Je me suis constamment répété à quel point j’ai de la chance de vivre à une époque et dans un endroit où cette technologie est disponible pour les femmes et les couples qui veulent une famille. Je pouvais me le permettre financièrement et j’avais suffisamment de flexibilité dans ma vie professionnelle pour le faire. Je me sentais en force pour prendre le contrôle de mon avenir.

Mon aventure a commencé lorsque ma gynécologue m’a recommandé un médecin en fertilité dans une clinique voisine. Je faisais mes recherches préliminaires sur la clinique sur Internet, puis j’ai décidé de simplement aller de l’avant avec sa recommandation, question de ne pas perdre plus de temps.

Le 8 avril, je suis arrivée à la clinique pour ma consultation. À la fin du rendez-vous, j’ai dit au médecin que j’étais prête à me lancer dans le processus. J’ai été submergée de documents contenant des instructions et un jargon médical sur les médicaments nécessitant une réfrigération, le moment de prendre les sept pilules différentes, la façon de préparer chaque injection, le moment d’injecter chaque médicament et un tableau répertoriant les coûts financiers exorbitants.

Je me sentais comme un cochon d’Inde allant sans but d’une salle de laboratoire à l’autre, alors qu’on me faisait des prises de sang et une échographie, pour finir enfin ma visite avec un conseiller financier qui me présentait une facture de près de 9000 $ à l’avance. Le cabinet de mon médecin ne proposait pas de plans de paiement (j’ai découvert plus tard que certains cabinets le faisaient). C’était beaucoup de choses à retenir dans ma tête en ce jour 1.

En moyenne, ça peut coûter entre 9 000 $ et 15 000 $ pour congeler ses ovules, mais je ne voulais pas que le coût m’empêche d’aller de l’avant avec la procédure. Je savais que je réussirais à m’arranger pour que ça fonctionne d’une manière ou d’une autre, même si ça signifiait de devoir réduire d’autres plaisirs coupables pendant un certain temps.

Lors de ma visite suivante, lorsque mon médecin a créé mon plan de traitement, elle m’a donné une page complète de médicaments dont j’aurais besoin pour les prochaines semaines. Après avoir parlé à d’autres personnes qui avaient terminé le processus, je savais qu’il y avait de fortes chances que je n’aie pas besoin de tous les médicaments prescrits.

Comme je ne voulais pas payer des médicaments dont je n’avais pas besoin, je n’ai pris que ce qui était prescrit pour les deux à trois premiers jours dans mon plan et je retournais à la pharmacie après quelques jours pour faire le plein, au besoin, jusqu’à la date de récupération de mes ovules. J’ai fini par économiser des centaines de dollars de cette façon.