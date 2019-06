La CDPQ prête à se défendre contre l'ex-patron d'Otéra

«Les reproches évoqués contre moi sont basés sur des faits incomplets et pris hors contexte (et) constituent une atteinte inacceptable et injustifiée à ma réputation», précise M. Graceffa, estimant qu’il n’y a eu «aucune preuve de fraude ou de blanchiment d’argent touchant le portefeuille d’Otéra ni de transactions frauduleuses».

«La Caisse et ses filiales ne verseront aucun sou d’indemnité des épargnes des Québécois à quelqu’un qui a rompu le lien de confiance par des manquements éthiques graves, indique-t-elle. Si M. Graceffa décide de lancer des poursuites sur son congédiement pour cause, nous sommes prêts à faire la démonstration détaillée de notre preuve et des faits ayant mené au congédiement pour cause devant le tribunal.»

L’enquête, qui a coûté 5 millions $, avait relevé des manquements éthiques tout en soulignant qu’il n’y avait aucune preuve de fraude ou de blanchiment d’argent concernant le portefeuille d’Otéra et qu’il n’y avait aucun élément permettant de croire qu’il y ait eu des transactions frauduleuses.

Toutefois, le rapport ne nommait pas les personnes à qui l’on reprochait des manquements éthiques.

En plus de M. Graceffa, la vice-présidente au financement immobilier Québec et Est du Canada, Martine Gaudreault, ainsi que l’économiste Edmondo Marandola, avaient également perdu leur poste.