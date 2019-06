Une émission de radio hebdomadaire pour Catherine Perrin à l'automne

MONTRÉAL — L’animatrice Catherine Perrin sera à la barre d’un nouveau rendez-vous hebdomadaire sur les ondes d’Ici Radio-Canada Première la saison prochaine.

«Du côté de chez Catherine» prendra la case horaire des dimanches de 14h à 16h, à compter du 25 août.

Catherine Perrin animait vendredi matin sa dernière émission de «Médium Large», qu’elle a pilotée pendant huit ans.

Sa nouvelle émission sera dans la foulée de «Médium Large» et mariera culture et société. Catherine Perrin y abordera des enjeux sociaux et des dossiers qui ont fait parler, en plus de recevoir des invités aux parcours différents.

Elle sera appuyée par quelques collaborateurs qui seront dévoilés lors du lancement de la saison 2019-2020, promet Radio-Canada.