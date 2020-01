Le coton ouaté de Catherine Dorion vendu pour plus de 5000$

L’enchère pour la vente du coton ouaté orange brûlé de Catherine Dorion s’est conclue avec une mise de 5530$, a annoncé la députée de Québec solidaire sur Facebook, lundi soir.

Le montant ira directement à la Maison des femmes de Québec, qui accueille et protège les femmes victimes de violence conjugale et leurs enfants.

L’élue de Taschereau a indiqué que c’est l’avocat de Québec Marc Dorion qui a remporté l’enchère. Elle précise qu’il s’agit de son demi-frère du côté de son père, mais que ce n’était «pas arrangé avec le gars des vues».

Catherine Dorion écrit en commentaire de sa publication que le geste de M. Dorion la «touche énormément», lui qui serait un militant conservateur. «Venant de toi, qui as longtemps été et seras probablement toujours un militant conservateur, ça fait penser qu’il y a des «côtés Dorion», comme le front tout le tour de la tête, qu’on sait reconnaître et saluer d’un spectre à l’autre», a-t-elle ajouté.