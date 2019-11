Nouvelle controverse autour de Catherine Dorion et de sa photo à l'Assemblée nationale

Une photo controversée de la députée Catherine Dorion, de Québec solidaire (QS), ébranle l’autorité du président de l’Assemblée nationale, François Paradis.

On y aperçoit Mme Dorion, tout sourire, en tailleur et talons hauts, assise sur le pupitre central du Salon rouge, entre les drapeaux du Canada et du Québec, avec l’inscription “Joyeuse Halloween”.

Le cliché peut avoir l’air d’une plaisanterie anodine, mais c’est sans précédent dans cette enceinte qui sert notamment pour les cérémonies officielles et les grandes consultations.