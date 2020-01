Ça y est. La foire alimentaire de la Place Ville-Marie, complètement revampée et rebaptisée Cathcart, accueillera ses premiers clients le 23 janvier. Voici tout ce qu’il faut savoir sur LA place de l’heure à Montréal.

1000 places assises

La superficie du Cathcart ne s’apparente pas à un stade, mais est tout de même assez grande pour asseoir 1000 personnes, soit plus que le Time Out Market (550 places) et Le Central (700 places), les autres nouvelles foires alimentaires au centre-ville de Montréal.

La commande d’alcool à distance

Tanné de faire la queue au bar ou d’attendre que les serveurs défilent devant vous pour commander un verre? Au Cathcart, vous n’aurez pas ce problème. Quelques semaines après l’inauguration officielle de la foire, une application sera lancée permettant aux clients de commander bière, vin ou cocktails directement à leur table numérotée. La direction ne pouvait cependant pas nous fournir de date de lancement précise lors de notre visite, le 15 janvier.

La livraison au bureau

Dès le lancement de l’application, un service de livraison sera offert aux locataires des bureaux entourant la Place Ville-Marie. Il n’est pas exclu que ce service s’élargisse aux autres tours à bureaux environnantes, nous assure la direction, mais ce ne sera définitivement pas pour tout de suite.

Un bar à ciel (c)ouvert

Au centre de la pièce trône un biergarten, ces espaces allemands extérieurs verdoyants où nourriture, alcool, musique et jeux se mêlent. À Montréal, toutefois, il est intérieur et couvert d’un grand toit de verre, nous permettant de festoyer à la belle étoile à l’année ou de prendre un bain de soleil tout en dinant, 7 jours sur 7. La verdure toutefois y est plus qu’abondante, créant comme un certain effet d’intimité même si le Cathcart se trouve dans l’un des endroits les plus achalandés de Montréal.

Du service au table

La plus grosse différence du Cathcart par rapport aux autres food hall, c’est qu’on y retrouvera 3 restaurants AVEC service, bar inclus, en plus des 9 comptoirs de cuisine de rue, des 2 cafés et du biergarten. Les clients pourront donc y attraper un lunch rapide avant de retourner au bureau ou s’y installer pour un 5 à tard.

Des chefs renommés

En cuisine, on retrouve des chefs réputés d’ici, dont Antonio Park (Park, Flyjin, Kampai) et Olivier Vigneault (Jatoba, Westwood Bar & Grill) qui présentent Akio, une cantine japonaise qui met en valeur sushis et brochettes cuites sur le charbon, des spécialités de la cuisine de rue d’Osaka.

L’ex-chef du Bottega, Frederico Bianca, est aussi de l’aventure avec ses pizzas napolitaines chez Pizza Del Forniao, puis Nicholas Giambattisto (Caffe Un Po’ Di Piu, Joe Beef) s’occupe du menu d’inspiration française et italienne de la nouvelle brasserie Mirabel.

Voici la liste complète des restaurants :

Uniburger (Hamburgers)

Omnivore (libano-montréalais)

Mon Nan (chinois)

Hà (cuisine d’Asie du Sud-Est)

Caffè Veloce (café, viennoiseries et glaces)

Dirty Greens (Salades et délices santé)

Patzzi (sandwicherie italienne)

Chikin (poulet frit coréen)

Tulum Taqueria (mexicain)

Karma Poké (Bols de poké)

Pizza Del Forniao (Pizza)

Brasserie Mirabel (cuisine d’inspiration française et italienne)

Akio (cantine japonaise)

Des plats savoureux

Certaines assiettes servies au Cathcart vous donneront assurément un petit goût de «Revenez-y». On n’a qu’à penser au décadent burger de poulet frit coréen, juteux et épicé, du Chikin ou aux bols poké à personnaliser du Karma.

Ne manquez pas non plus de goûter au grilled cheese italien dit Corroza du Patzzi. Il ne s’agit pas de n’importe quel sandwich au fromage, mais de pain trempé dans les oeufs puis frit avant d’être enrobé d’épices italiennes. Le tout généreusement garni de mozzarella fondant.

Étienne Brière CATHCART

Autres favoris, les incontournables rouleaux impériaux du restaurant vietnamien Hà qui en est ici à sa 3e succursale, la savoureuse salade fattouche et les sandwichs moyen-orientaux et frais d’Omnivore, ainsi que les pizzas napolitaines relevées d’une touche d’originalité de l’ex-chef du Bottega, Frederico Bianca, chez Pizza Del Forniao.

Des prix abordables

La plupart des plats servis aux comptoirs sont offerts entre 8$ et 16$. Ils peuvent cependant frôler les 30$ dans les restaurants avec service.

Des réceptions privées

L’espace central, le biergarten, pourra aussi être loué pour organiser des événements privés, comme le départ d’un collègue, le lancement d’un livre, un mariage ou même des conférences. À votre guise. Il faudra s’entendre avec la direction pour élaborer la formule qui vous convient.

Emplacement de choix

Le Cathcart est idéalement situé entre le Centre Bell, la rue Sainte-Catherine (destination magasinage) et la gare de train Bonaventure.

Des conférences et événements à la tonne

Îlot 84, l’organisme créatif derrière les populaires formules 5 à 7 d’AIRE COMMUNE, aidera à définir et à cocréer l’offre d’après-travail, qui comprendra des expériences culinaires, et des prestations musicales et artistiques. La première édition aura lieu lors de la soirée d’ouverture du 23 janvier, dès 17 h.

CreativeMornings/Montréal proposera une série de conférences pour célébrer la créativité en réunissant la communauté d’affaires et les créateurs de Montréal. Le Cathcart en deviendra alors le partenaire annuel officiel. La première conférence aura lieu le 28 février à 8 h et la conférencière sera annoncée à la fin du mois.

XP_MTL et le Groupe Sensation Mode, le groupe derrière le Festival Mode & Design, proposeront une série d’événements et d’expériences artistiques qui allieront diverses disciplines telles que les arts, le design, la mode et la danse.

Un décor moderniste

Élaboré par Sid Lee Architecture, A5 Hospitality et Menkès Shooner Dagenais LeTourneux Architectes, le Cathcart Restaurants et Biergarten a été pensé pour refléter l’âme de Montréal.

«On voulait mêler le côté historique avec le caractère moderniste dans la conception de la Place Ville-Marie et le besoin de nouveauté des Montréalais. C’est comme une représentation de la vitalité de Montréal, avec ses cafés et ses terrasses. Comme un prolongement naturel de la vie et de ses espaces», a affirmé Jean Pelland, architecte, associé principal chez Sid Lee Architecture.