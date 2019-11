Cathcart: foire alimentaire avec service

SID LEE ARCHITECTURE, A5 HOSPITALITY ET MENKÈS SHOONER DAGENAIS LETOURNEUX ARCHITECTES

Après Le Central et le Time Out Market Montréal, une troisième immense foire alimentaire et moderne s’ajoutera à l’offre culinaire du centre-ville dès janvier 2020, à la Place Ville Marie. Mais qu’est-ce qui la différenciera de ses deux voisines gourmandes? Tour d’horizon.

Dans un espace de 35 000 pieds carrés où logeait l’ancienne foire de l’Esplanade a été aménagé un gigantesque biergarten, ces espaces extérieurs verdoyants où nourriture, alcool, musique et jeux se mêlent. À Montréal, toutefois, il sera intérieur et couvert d’un grand toit de verre, nous permettant de festoyer à la belle étoile à l’année ou de prendre un bain de soleil tout en dinant, 7 jours sur 7.

La plus grosse différence du Carthcart par rapport aux autres food hall, c’est qu’on y retrouvera 3 restaurants AVEC service, bar inclus, en plus des 9 comptoirs de cuisine de rue, des 2 cafés et du biergarten. Les clients pourront donc y attraper un lunch rapide avant de retourner au bureau ou s’y installer pour un 5 à tard.

En cuisine, on retrouvera des chefs réputés d’ici, dont Antonio Park (Park, Flyjin, Kampai) et Olivier Vigneault (Jatoba, Westwood Bar & Grill) qui présentent Akio, une cantine japonaise qui met en valeur sushis et brochettes cuites sur le charbon, des spécialités de la cuisine de rue d’Osaka.

L’ex-chef du Bottega, Frederico Bianca, sera aussi de l’aventure avec ses pizzas napolitaines chez Pizza Del Forniao, puis Nicholas Giambattisto (Caffe Un Po’ Di Piu, Joe Beef) s’occupera du menu d’inspiration française et italienne de la nouvelles brasserie Mirabel.

Voici sinon les 9 comptoirs pour emporter :

Uniburger (Hamburgers)

Omnivore (libano-montréalais)

Mon Nan (chinois)

Hà (cuisine d’Asie du Sud-Est)

Caffè Veloce (café, viennoiseries et glaces)

Dirty Greens (Salades et délices santé)

Patzzi (sandwicherie italienne)

Chikin (poulet frit coréen)

Tulum Taqueria (mexicain) / Karma Posé (Bols de poké)

Courtoisie

L’espace de 1000 places pourra aussi être loué pour organiser des événements privés, comme des soirées festives, mariages ou conférences, fait savoir l’organisation.

« Quand nous avons été invités à repenser l’aire de restauration de Place Ville Marie, les grands gestes architecturaux avaient déjà été lancés avec l’idée de redonner un espace de vie aux travailleurs et aux habitants du centre-ville. C’est dans cet ordre d’idées qu’a pris forme la mission de créer un lieu de restauration convivial et chaleureux, un endroit où l’on a envie de retourner pour profiter de son offre alimentaire augmentée, variée et abordable», explique Alexandre Besnard, cocréateur de la foire.

Le Cathcart Restaurants et Biergarten – élaboré par Sid Lee Architecture, A5 Hospitality et Menkès Shooner Dagenais LeTourneux Architectes - s’inscrit dans le projet de revitalisation de l’Esplanade de la Place Ville Marie, qui est le pilier principal de Projet Nouveau Centre, un investissement de plus d′un milliard de dollars qu’Ivanhoé Cambridge fait pour renouveler l’expérience des Montréalais au centre-ville de Montréal.