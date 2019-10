Des militants écologistes lancent «les mardis casseroles» pour le climat

«C’est un symbole qui a marqué l’imaginaire et qui est encore présent dans la tête de bien des Montréalais et de beaucoup de nos membres», explique le porte-parole du mouvement La Planète s’invite au parlement , François Geoffroy.

MONTRÉAL — Les nostalgiques des rassemblements de casseroles du printemps 2012 auront l’occasion de cabosser de nouveaux chaudrons dès mardi, cette fois pour la cause de l’urgence climatique. Des événements «Les mardis casseroles pour la planète!» commencent à se former dans différents quartiers de Montréal et le mouvement souhaite faire des petits partout au Québec.

En attendant, ces soirées de tintamarres se veulent spontanées, à l’échelle des quartiers ou des petites municipalités. Que les gens puissent facilement démontrer leur appui et se faire entendre.

«On veut qu’il y ait du bruit. Ce sont des événements qui vont être de taille variable et on espère que de semaine en semaine ça va grossir», poursuit M. Geoffroy, qui souhaite que des citoyens de tous les groupes d’âge se joignent au mouvement des jeunes.

Pour les militants les plus mobilisés, c’est également une manière de garder leur place dans l’actualité.

«Il faut s’assurer que le message qu’on a réussi à porter dans la sphère médiatique, au cours des derniers mois, continue à être entendu et à se transformer. On ne parle plus seulement de climat et d’environnement, mais la notion d’urgence commence à vraiment faire son chemin», se réjouit-il.

Les politiciens peu réactifs

François Geoffroy, qui enseigne la littérature au niveau collégial, a pris la parole devant la foule aux proportions jamais vues dans l’histoire du Québec lors de la grande marche du 27 septembre. Deux semaines plus tard, on sent une grande déception chez lui face à la réaction très timide des dirigeants politiques.