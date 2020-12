COVID-19: plus de 1800 nouveaux cas et 33 décès s'ajoutent au bilan au Québec

MONTRÉAL — Le gouvernement du Québec a annoncé jeudi 1842 nouvelles infections à la COVID-19 et 33 nouveaux décès attribuables à la pandémie.

Le bilan de la province est maintenant de 158 310 cas et 7382 pertes de vie depuis le début de la crise sanitaire.

Huit décès étaient survenus dans les 24 dernières heures, 18 entre le 3 et le 8 décembre, cinq avant le 3 décembre et deux à une date inconnue.

On rapportait quatre hospitalisations de plus par rapport à la veille, pour un total de 848.

Parmi ces patients, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs avait reculé de sept, pour un total de 113.

On recensait 193 infections de plus dans la Capitale-Nationale, 648 de plus à Montréal, 134 de plus à Laval et 207 de plus en Montérégie.

Au Canada

À l’échelle du Canada, 437 142 cas de la COVID-19 et 13 016 décès ont été rapportés depuis l’apparition du virus au pays.

Voici la distribution des cas au pays depuis le début de la pandémie, selon les plus récents bilans provinciaux et territoriaux:

- 158 310 cas au Québec, dont 7382 décès;

- 132 800 cas en Ontario, dont 3836 décès;

- 73 488 cas en Alberta, dont 653 décès;

- 39 337 cas en Colombie-Britannique, dont 559 décès;

- 19 655 cas au Manitoba, dont 438 décès;

- 10 899 cas en Saskatchewan, dont 71 décès;

- 1389 cas en Nouvelle-Écosse, dont 65 décès;

- 542 cas au Nouveau-Brunswick, dont sept décès;

- 353 cas à Terre-Neuve-et-Labrador, dont quatre décès;

- 229 cas au Nunavut;

- 84 cas à l’Île-du-Prince-Édouard;

- 58 cas au Yukon, dont un décès;

- 15 cas dans les Territoires du Nord-Ouest;

À ces bilans provinciaux et territoriaux s’ajoutent les 13 cas, tous guéris, chez les passagers rapatriés du navire de croisière Grand Princess le 10 mars.