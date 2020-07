L'essentiel d'un beau look mode? La confiance en soi, selon Cary Tauben

William Arcand

C’est un secret pour personne, Cary Tauben, styliste star que vous avez pu (re)découvrir à la télé dans XOXO, est un amoureux inconditionnel de pièces couture et seconde-main (vintage), osant les associations les plus colorées et les plus glamour sans pareil. C’est même devenu sa signature incontestée, de Montréal à Miami où il opérait aussi pour de nombreuses griffes avant la COVID-19.

Pas étonnant que pour ses 25 ans, eBay Canada lui ait demandé - ainsi qu’à 5 autres influenceurs - de partager ses coups de coeur mode et inspirants, pour ne pas dire parfois un brin excentriques. Un mot clé #ÉditoseBay permet de repérer ses choix éditoriaux coups de coeur.

Entretien avec une icône de mode fan de rétro et absolument dans son époque, qui place la confiance en soi au sommet du palmarès mode.

Comment définirais-tu ton style?

«Coloré (rires), absolument coloré, unique, wild et vintage. J’adore magasiner des pièces mode seconde-main. Je sais les associer en faisant en sorte qu’elles soient parfaitement agencées avec d’autres pièces rétro ou non. C’est ma force, c’est mon style. Par conséquent collaborer avec eBay était tout à fait naturel pour moi. Vous pouvez découvrir et vous procurer une sélection de mes coups de coeur (à tous les prix), dont des lunettes de soleil (essentielles!), des boucles d’oreilles en 5 coloris qui peuvent matcher avec différentes silhouettes, un blouson en cuir ou encore ce chemisier Escada.»

Le seconde-main n’a jamais autant été à la mode, pour toi cela remonte à loin?

«Les années 70 et 80 me font vibrer en terme de style. Les vêtements sont mieux confectionnés, de meilleure qualité et pensés pour durer plus longtemps. Ce sont aussi des pièces qui ont une facture qui paraît unique, j’ai toujours aimé! Il est vrai que plus que jamais les compagnies et les particuliers se tournent vers des lignes plus durables, plus éthiques, moins prêt-à-jeter. Tant mieux!»

Tu portes des talons. Que penses-tu des modes genrées?

«Je ne pense pas qu’il devrait y avoir de genres. Ce qui compte c’est que tu t’assumes et que tu te sentes bien! Lorsque j’ai demandé à Grece Ghanem, l’icône de mode montréalaise, ce qui définissait le style selon elle, elle m’a répondu “la confiance en soi”. Et je suis complètement d’accord avec cette vision. C’est la façon dont on assume et épouse le vêtement. C’est cette impression qui va s’en dégager. »

Ça existe les faux-pas mode?

«Non, je ne pense pas. Moi, si je me sens bien, je me moque complètement de ce que les autres pourront penser et même s’ils jugent que je commets un faux-pas mode. C’est aussi simple que cela.»

Quels sont tes indispensables mode?

«Une paire de boucles d’oreilles! Cet accessoire est essentiel et peut complètement changer un look. Un collier également et bien sûr des lunettes de soleil. J’ADORE les lunettes de soleil! Un beau sac à main pratique par les temps qui courent. Il faut pouvoir ranger son masque, son désinfectant pour les mains - et les retrouver en deux temps trois mouvements.»

Parlant de masque, tu en as combien?