Carter's critiquée pour des vêtements jetés aux poubelles

JHVEPhoto via Getty Images

La chaîne de vêtements pour enfants Carter’s, connue pour sa marque OshKosh B’gosh, fait l’objet d’un feu nourri de critiques alors que des vêtements invendus et détruits ont été trouvé dans les poubelles par une résidente de Toronto.

«Je me suis dit, “qu’est-ce que c’est que ça? Ce ne sont pas des ordures”», a raconté Mme McKenna au HuffPost Canada.

«J’ai déjà travaillé dans le commerce de détail et j’ai beaucoup de sympathie pour les gens qui gagnent de maigres salaires et qui doivent détruire de beaux vêtements qui auraient pu habiller des gens de leur quartier», a-t-elle déclaré.

Dans sa publication Facebook, Mme McKenna écrivait que les vêtements «n’avaient pas simplement été jetés, mais avaient été détruits pour qu’ils ne puissent plus être utilisés». Elle décrivait «des souliers éventrés, des cadres fracassés, des barboteuses découpées et des vêtements de neige et gants déchirés».