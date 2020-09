Une carte pour profiter au max des couleurs de l’automne

Zave Smith via Getty Images

Le passage de l’été à l’hiver se fait parfois si vite qu’on rate l’occasion de profiter des sublimes paysages colorés automnaux de la Belle Province. Pour suivre leur évolution en temps réel, Tourisme Québec a mis au point une carte interactive plus que pratique.

On vous y indique notamment si elle est commencée, avancée ou même terminée. Ainsi, on ne fait pas des heures de route en espérant observer des montagnes rouges, oranges et jaunes pour finalement tomber sur des feuilles mortes.