Carte Blanche de Juste pour rire: pari réussi pour Anne-Élisabeth Bossé

Elle est actrice, pas humoriste, et elle ne s’en est pas caché. Anne-Élisabeth Bossé a plutôt choisi de rire et d’utiliser ses talents de comédienne à son avantage afin d’animer son tout premier gala d’humour à vie, jeudi soir, à la Place des Arts. Et cela a fonctionné: assez pour qu’on ait envie de la revoir monter sur les planches, un micro à la main, et rapidement. Retour sur une Soirée Carte Blanche bien touchante pourvue d’une belle grande surprise.

Sympathique Anne-Eli

À la minute où Anne-Élisabeth Bossé a fait son entrée sur scène, sur les accords du band qui y jouait live, on a pu ressentir toute la joie et l’énervement que la comédienne avait de s’y retrouver. Plus que chaleureux, l’accueil de la foule a semblé donner la petite poussée supplémentaire qu’il lui fallait pour amorcer son touchant et bien mené numéro d’ouverture.

« Cela fait 25 ans cet été que je suis comédienne », a-t-elle lancé avant d’ajouter que pour un acteur, cela signifie être rendu à la préretraite. Racontant être incapable de faire de l’improvisation sur scène tel que le font souvent les humoristes, elle a avoué avoir eu le réflexe «de grande personne» de téléphoner à sa mère pour être rassurée quant à l’animation de ce premier gala.

«Juste pour Rire, ça existe encore? Ça ne doit pas être fort, fort», a-t-elle ajouté en imitant sa mère et en racontant que celle-ci est si efficace qu’elle ferait avancer les choses à la vitesse grand V, si «elle se mêlait de la voirie de Montréal et de la reconstruction de l’échangeur Turcot». En imaginant sa maman à la barre de son gala, elle a abordé le thème des enfants rois, de la comparaison avec les autres et de la performance, en revenant sur le documentaire sur Beyoncé ainsi que sur sa relation passée avec un marathonien. «Je me trouvais poche. Pour moi, porter des leggings Lululemon pour aller bruncher, je trouve que ça compte comme du cardio.»