La carrière «audacieuse» de Charlize Theron honorée par Hollywood

L’actrice sud-africaine Charlize Theron a reçu vendredi en Californie le prix de la Cinémathèque américaine, l’une des plus prestigieuses récompenses hollywoodiennes.

Cette distinction vient couronner une carrière «audacieuse» au cours de laquelle elle n’a pas hésité à prendre le contrepied de son physique avantageux pour jouer des rôles complexes et sombres.

Ce fut notamment le cas pour son interprétation, dans Monster, d’une prostituée tueuse en série, qui lui a valu de décrocher en 2004 l’Oscar de la meilleure actrice.

«C’est l’actrice la plus audacieuse avec laquelle j’ai jamais travaillé, et probablement la personne la plus audacieuse que j’ai jamais rencontrée», a déclaré vendredi soir, lors de la cérémonie à Beverly Hills, le réalisateur Jason Reitman, qui a eu la Sud-Africaine sous ses ordres sur les tournages de Young Adult et Tully.

«Je suis bouleversée, j’ai besoin d’un cocktail!», a commenté à l’AFP Charlize Theron au milieu d’un parterre de stars, parmi lesquelles Kristen Stewart, Seth Rogen et David Oyelowo.