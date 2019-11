Carles Puigdemont conteste la décision d'Immigration Canada qui l'empêche de venir au pays

JOHN THYS via Getty Images

JOHN THYS via Getty Images L’ancien président de la Catalogne Carles Puigdemont, alors qu'il arrivait au palais de justice de Bruxelles, en Belgique, le 29 octobre dernier.

MONTRÉAL — L’ancien président de la Catalogne Carles Puigdemont, poussé à l’exil par des accusations de sédition et de détournement de fonds publics déposées contre lui par le gouvernement espagnol, conteste le refus d’Immigration Canada de lui accorder une autorisation de voyage électronique lui permettant de venir au Québec.

Son avocat, Stéphane Handfield, a déposé une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire devant la Cour fédérale dans le but de faire casser la décision d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada.

Carles Puigdemont souhaite visiter le Canada, et particulièrement le Québec, afin de rencontrer les parlementaires québécois dont certains sont solidaires à la cause indépendantiste catalane.

Selon Me Handfield, la Cour fédérale peut rendre deux décisions dans le dossier. Elle doit d’abord accepter d’entendre la demande. Par la suite, le juge attitré au dossier aura le choix de «casser la décision et retourner le dossier devant un autre agent pour qu’il soit réévalué» ou de «maintenir la décision rendue», explique l’avocat spécialisé en droit de l’immigration.

Le mandat d’arrêt n’est pas un enjeu

En réaction aux accusations déposées contre lui par Madrid, le leader catalan a fui vers la Belgique, où il vit en exil.

Le gouvernement espagnol a répliqué en délivrant un mandat d’arrêt international contre lui qui est toujours en vigueur.

Toutefois, selon Me Stéphane Handfield, «le fait d’être recherché ou faire l’objet d’un mandat n’est pas une interdiction de territoire au Canada».

Selon la loi canadienne, un agent d’immigration peut effectivement refuser l’accès à une personne s’il conclut que celle-ci a «commis une infraction à l’étranger qui constituerait une infraction à une loi fédérale entraînant une peine d’emprisonnement d’au moins dix ans» si elle était commise au Canada.