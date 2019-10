Ottawa refuse l'autorisation de voyage au Québec à Carles Puigdemont

JOHN THYS via Getty Images

JOHN THYS via Getty Images Carles Puigdemont était de retour en cour, mardi, au palais de justice de Bruxelles.

MONTRÉAL — Ottawa refuse de permettre au leader catalan en exil Carles Puigdemont d’entrer au pays.

M. Puigdemont a appris mardi matin qu’un agent d’immigration au bureau de Paris avait rejeté sa demande d’autorisation de voyage électronique (AVE).

Bien qu’aucun visa ne soit nécessaire pour les voyageurs européens voulant venir au Canada, une autorisation de voyage électronique est requise depuis quelques années.

L’avocat de Carles Puigdemont au Canada, Me Stephen Handfield, a confirmé à La Presse canadienne que l’agent d’immigration a invoqué les accusations qui pendent au-dessus de la tête du leader catalan en Espagne pour refuser l’autorisation de voyage, estimant qu’avec ces accusations, celui-ci pourrait être interdit de territoire à son arrivée au Canada.

Des accusations ont été portées contre Carles Puigdemont à la suite du référendum sur l’indépendance de la Catalogne en 2017, référendum que l’Espagne considère depuis le début comme ayant été illégal.

La demande d’AVE de M. Puigdemont a été faite en février dernier et était en attente d’une réponse depuis ce temps. Me Handfield note que le ministre de l’Immigration, Ahmed Hussen, aurait pu intervenir bien avant et utiliser son pouvoir discrétionnaire pour permettre l’entrée au pays de M. Puigdemont.

Carles Puigdemont, qui a été invité par la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal pour discuter des questions d’indépendance, n’a pas l’intention de se résigner: Me Handfield a confirmé qu’une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire sera déposée en Cour fédérale «dans les prochains jours» afin de faire renverser ce refus.