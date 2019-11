Le Mile-End accueille une nouvelle destination pour faire le plein de trouvailles mode uniques, vintage, mais aussi de qualité. Embarquez dans La Caravane.

Ici, pas de «Made in China», mais plutôt des pièces canadiennes et américaines vieilles de plus de 20 ans aux allures parfois rock et excentriques, sinon décomplexées et féminines ou encore empruntées au look décontracté des Américains des années 80-90.

Il y a tout le nécessaire pour nous habiller de la tête aux pieds. Du jean Levis, aux t-shirts Harley Davidson, en passant par des vestes de toutes sortes, bijoux et même des bottes en cuir.

Les amateurs de mode western sont également servis. « On ne se le cachera pas. On tripe bien western aussi. Le western, c’est ce qui rejoint un peu tout le monde», affirme Érika Devile, l’une des trois copropriétaires de la Caravane.