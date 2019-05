Carambolage monstre: épandeurs sortis trop tard et patrouilleur du MTQ seul

Le rapport produit à la suite du carambolage survenu le 2 février sur l’autoroute 20, à la hauteur de Val-Alain, conclut que l’entreprise Transports Mario Giguère, responsable de l’entretien de l’autoroute, n’a pas respecté certaines exigences du devis: ses camions d’épandage sont sortis trop tardivement. Et le patrouilleur du ministère était seul dans la zone.

Le 2 février dernier, 70 véhicules avaient été accidentés lors de plusieurs collisions et sorties de route, entre les kilomètres 261 et 256 sur l’autoroute 20 en direction Est. La chaussée était glacée et il y avait poudrerie. Et 200 véhicules étaient restés coincés derrière le carambolage.

Au final, 15 personnes avaient subi des blessures mineures et deux des blessures majeures.

«On a été chanceux qu’il n’y ait pas eu de décès», s’est exclamé le ministre des Transports, François Bonnardel, au cours d’une conférence de presse pour présenter le rapport, mercredi.

Selon le ministre, vu les conditions routières, «il y aurait dû y avoir des camions dès 7h50» ce matin-là. Or, le premier camion de l’entreprise TMG est sorti à 11h24. «Oui, il y a eu faute de la part de l’entrepreneur», a-t-il conclu.