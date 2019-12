Car2Go cessera ses activités à Montréal

C.I.I.O via Getty Images

Le service d’autopartage Car2go mettra fin à ses activités à Montréal à compter du 1er mars 2020, ont annoncé ses propriétaires, mercredi.

L’entreprise Share Now, conjointement avec ses actionnaires Daimler AG et le groupe BMW, a décidé de cesser d’exploiter Car2go en Amérique du Nord et dans trois villes européennes.

«La décision de fermer l’Amérique du Nord a été prise sur la base de deux réalités extrêmement complexes, a expliqué Share Now par voie de communiqué. La première est l’état volatile du marché global de la mobilité, et la deuxième est la croissante complexité des infrastructures de transport à laquelle fait face l’Amérique du Nord aujourd’hui.»

La dernière journée de service en Amérique du Nord sera le 29 février 2020. Le service Car2go sera encore disponible dans 18 villes en Europe.

Communauto, une autre entreprise qui offre l’autopartage à Montréal, a indiqué que «le départ de Share Now de l’Amérique du Nord est une grande perte pour la diversité des offres de mobilité». Communauto va ajuster son offre afin de répondre à une plus grande demande.

Car2go, qui a officiellement changé de nom pour Share Now en novembre dernier, est actuellement disponible dans 26 villes dispersées dans 14 pays.

Le service Car2go a fait son arrivée à Montréal en 2013. Les membres avaient aujourd’hui accès aux modèles smart, Mercedes-Benz GLA et Mercedes-Benz CLA.

