La Coalition avenir Québec a mis en ligne, mardi soir, un site web dont l’objectif est de promouvoir le projet de loi 61 déposé par le gouvernement et dénoncé par les oppositions.

Le site web dont l’adresse est «pl61.ca» prétend vouloir séparer la fiction et les faits concernant le plan de relance économique largement critiqué par les partis d’opposition.

«Depuis le début de la pandémie nous avons priorisé la propagation de la bonne information. Suite aux fausses informations qui circulent sur les réseaux sociaux, nous avons séparé le vrai du faux», peut-on lire dans l’introduction de la page d’accueil.

«Actuellement, nous avons un double défi : relancer l’économie sans relancer la pandémie. Aidez-nous à propager l’info et pas les complots!», poursuit le document mis en ligne par le parti politique et non par le gouvernement du Québec.

Une simple recherche des métadonnées liées au domaine pl61.ca permet de confirmer que la mise en ligne a été effectuée au nom de Denis Joannette, un haut dirigeant de la Coalition avenir Québec et non un membre du gouvernement.

Sur Twitter, le coporte-parole de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, a qualifié cette mise en ligne de tentative de «damage control» de la part de la CAQ.

«C’est ce que j’appelle être sur la défensive», a-t-il commenté.