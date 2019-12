La CAQ remporte l'élection complémentaire dans Jean-Talon

Jacques Boissinot/La Presse canadienne Joëlle Boutin et François Legault lors de la présentation de la candidate, le 27 octobre dernier.

QUÉBEC — Une forteresse libérale s’est écroulée comme un château de cartes à Québec, lundi soir, avec l’élection de la candidate caquiste Joëlle Boutin dans Jean-Talon.

Elle devient la 76e députée de la formation dirigée par François Legault et la 55e femme à occuper un siège à l’Assemblée nationale au cours de la présente législature.

Dès la publication des premiers résultats, lundi soir, la Coalition avenir Québec (CAQ) avait pris une confortable avance, qui n’a cessé de croître toute la soirée.

Pour le Parti libéral du Québec (PLQ), il s’agit d’une perte dont l’ampleur et l’étendue dépassent largement les contours de la circonscription: les libéraux sont désormais absents de pratiquement toutes les régions de Québec, sauf à Montréal et ses environs et en Outaouais.

Le PLQ a donc perdu sa dernière circonscription à l’est de Montréal.

Durant toute la campagne électorale, le suspense qui a retenu l’attention consistait à savoir si la Coalition avenir Québec (CAQ) allait réussir à ravir la circonscription au Parti libéral du Québec (PLQ), qui n’a jamais cédé sa place depuis la création de Jean-Talon en 1966.