La CAQ accusée de se servir de la crise pour faire avancer son agenda politique

Le débat s’est plus tard transporté en Chambre, où la totalité des questions ont porté sur les “allègements administratifs” proposés par la CAQ. Les députés des trois partis d’opposition se sont alliés pour descendre le projet de loi en flammes.

Le porte-parole libéral pour le Conseil du trésor, Gaétan Barrette, a parti le bal jeudi en attaquant le projet de loi 61 déposé la veille et qui vise à accélérer des centaines de projets d’infrastructures dans le but de relancer l’économie.

Le premier ministre François Legault a plaidé en Chambre qu’on n’avait plus le loisir au Québec de “laisser les projets traîner”. Il a affirmé que si son gouvernement n’agissait pas immédiatement, aucun progrès ne serait fait sur la ligne bleue du métro de Montréal pendant les deux prochaines années.

Or, avec l’adoption du projet de loi 61, il aura “un gigantesque chèque en blanc (lui donnant) la permission de faire ce qu’(il) veut, comment (il) veut, pendant le temps qu’(il) veut”, a affirmé M. Nadeau-Dubois.

Le leader parlementaire de Québec solidaire (QS), Gabriel Nadeau-Dubois, n’a guère été plus tendre.

“Si ce n’est pas faire de la politique avec une crise, je ne sais pas ce que c’est, s’est exclamé M. Barrette. On choisit dans ce projet de loi non seulement de bafouer les règles de la commission Charbonneau, mais aussi de faire de la politique en distribuant aux bons endroits, de façon électoraliste, les maisons des aînés.”

La ville de Montréal, où la crise sanitaire a frappé le plus fort et où la CAQ n’a fait élire que deux députés, serait la grande oubliée: en vertu de la pièce législative, elle n’obtiendrait que deux de ces maisons.

L’objectif du projet de loi 61 est également de “faire travailler les gens dans le domaine de la construction”, a ajouté le premier ministre, qui note que le taux de chômage au Québec est actuellement de 17 %.

Pour sa part, le Parti québécois (PQ) a dit craindre que la CAQ ne relance la collusion et la corruption au Québec. “La CAQ nous magasine une deuxième commission Charbonneau”, a raillé le leader parlementaire du PQ, Martin Ouellet.

Inquiétudes chez les groupes écologistes

Des groupes écologistes s’inquiètent des répercussions environnementales du projet de loi.

Lors du dépôt du projet de loi, Christian Dubé, avait affirmé que les évaluations environnementales nécessaires pour une cinquantaine de projets seraient réalisées comme prévu, mais que c’est le processus pour en arriver à l’évaluation qui sera raccourci.

En entrevue jeudi, les groupes Équiterre et Greenpeace se sont inquiétés des répercussions de cette accélération et de certains choix gouvernementaux.

“Si c’est ça le projet de relance économique du gouvernement Legault, c’est clairement une opportunité manquée et un virage manqué vers ce qui aurait pu être un tremplin”, a commenté Patrick Bonin, responsable de la campagne climat et énergie chez Greenpeace Canada.

“Avec l’expansion de routes et d’autoroutes, ce n’est clairement pas à la hauteur. On continue avec la même recette économique qui nous a amenés à l’étalement urbain, à l’expansion du réseau routier”, avec les répercussions environnementales qui vont s’ensuivre, s’est-il désolé.

Marc-André Viau, directeur des relations gouvernementales chez Équiterre, voit comme “une bonne chose en soi” le fait que des projets de transport collectif fassent partie des priorités.

Mais il se montre également préoccupé par la grande marge de manoeuvre dont le gouvernement veut se doter pour accélérer la réalisation de certains projets. “On ne sait pas jusqu’où cette marge de manoeuvre va être utilisée”, a-t-il fait valoir en entrevue jeudi.

“Le gouvernement n’a pas fait la démonstration de la nécessité de suspendre certaines clauses de la Loi sur la qualité de l’environnement pour accélérer les choses”, s’insurge M. Viau.

Parmi les projets, on en trouve 39 de rénovation d’écoles, 90 en santé, notamment des rénovations de CHSLD, d’agrandissement d’hôpitaux et de construction de Maisons des aînés, mais aussi une amorce plus rapide de 34 projets routiers.

À VOIR: opération de recrutement de 10 000 préposés en CHSLD