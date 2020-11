La capacité des hôpitaux en région inquiète

Même si le nombre d’hospitalisations de patient atteint de COVID-19 s’est stabilisé, le risque de dépasser les capacités hospitalières au cours du prochain mois dans les régions à l’extérieur du Grand Montréal inquiète le ministère de la Santé.

«Pour l’ensemble du Québec, sur la base des données colligées jusqu’au 22 novembre 2020, les projections suggèrent encore une augmentation des hospitalisations», évalue l’Institut national d’excellence en santé et services sociaux (INESSS).

En dehors de la grande région de Montréal, malgré la stabilisation du nombre d’hospitalisations, «les patients COVID-19 occupent déjà près de la moitié des lits réguliers dédiés, ce qui rend certains établissements plus fragiles à dépasser leurs capacités dédiées», a analysé l’INESSS.

La plus récente mise à jour des deux rapports hebdomadaires de l’INESSS, publiée vendredi, révèle que les nouveaux cas dans la semaine du 16 au 22 novembre ont diminué de 12% par rapport à la semaine précédente (8081 contre 9133).

Selon l’INESSS, on retrouve désormais davantage de personnes susceptibles d’être hospitalisées —les personnes de 70 ans et plus et les personnes avec un profil à forte comorbidité — dans ces nouveaux cas.

L’INESSS estime que 387 personnes présentent un risque élevé d’hospitalisation, soit une hausse de 13% par rapport à la moyenne des quatre dernières semaines (344).