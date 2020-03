Cannabis: de nombreux Canadiens se ruent dans les magasins

THE CANADIAN PRESS/Graeme Roy

MONTRÉAL ― Les détaillants de marijuana de nombreuses régions du pays signalent une hausse des ventes, alors que les clients font des réserves avant d’éventuelles perturbations de l’approvisionnement pendant l’épidémie de COVID-19.

Et ils pourraient être justes; mardi, la plus grande entreprise de cannabis au Canada a annoncé qu’elle fermait temporairement tous ses commerces de détail et se concentrait sur les ventes en ligne.

Canopy Growth, basée à Smiths Falls, en Ontario, a déclaré que les 23 magasins opérant sous les bannières Tweed et Tokyo Smoke fermeront à 17h, mardi. Les boutiques touchées se trouvent au Manitoba, à Terre-Neuve, en Saskatchewan et à Smiths Falls en Ontario.

«Nous avons la responsabilité, envers nos employés, leurs familles et nos communautés, de faire notre part pour “aplanir la courbe” en limitant les interactions sociales», a écrit le PDG, David Klein, dans un communiqué. «Pour nous, cela signifie que nous devons passer de la vente au détail au commerce électronique.»

Klein a relevé que les points de vente «ont traité un volume de transactions supérieur à la moyenne ces derniers jours. Compte tenu de la situation actuelle, il est dans le meilleur intérêt de nos équipes et de nos communautés de fermer ces centres occupés jusqu’à ce que nous soyons convaincus que nous pouvons exploiter nos magasins dans le meilleur intérêt de la santé publique.»