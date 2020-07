La longue canicule qui affecte plusieurs régions du Québec tire à sa fin.

Par exemple, pour Montréal, Environnement Canada annonce pour samedi des températures inférieures à celles de vendredi et un facteur humidex un peu plus bas. Et à compter de dimanche, les températures oscilleront jusqu’à jeudi prochain entre 24 et 28 degrés Celsius.

D’ici là, la canicule demeurera sévère à Montréal vendredi. La température atteindra jusqu’à 36 degrés; les valeurs combinées de température et d’humidité produiront un facteur humidex qui pourrait se rendre à 44.

À Gatineau, Sainte-Agathe, Sherbrooke, Trois-Rivières et Québec, la température dépassera les 30 degrés et le facteur humidex s’élèvera à 40.

D’autre part, de la pluie doit s’abattre prochainement sur plusieurs secteurs après plusieurs semaines de faibles précipitations. À Montréal, la pluie débutera en fin de nuit, samedi matin; de 20 à 30 millimètres devraient tomber pendant la journée.