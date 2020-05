Canicule hâtive: la majorité des CHSLD ne sont pas climatisés et sont mal préparés

Québec avoue avoir été pris de court par la canicule hâtive, alors que l’on prévoit un maximum de 32 degrés et un humidex atteignant les 37 degrés mardi, une poussée de chaleur qui se poursuivra durant deux ou trois jours.

«À court terme, on se fait un peu prendre avec une canicule au mois de mai, ce n’est quand même pas très très fréquent, mais on a un plan qui devait se déployer au mois de juin pour même ajouter des unités additionnelles de climatisation et on va le devancer, on va l’accélérer», a indiqué la ministre de la Santé, Danielle McCann, lors du point de presse quotidien du gouvernement Legault, qui se tenait à Montréal lundi.

Le manque de climatisation dans la grande majorité des CHSLD préoccupait déjà grandement le gouvernement, dont le plan doit assurer des îlots de fraîcheur dans tous les établissements.

«Dans le courant de la journée, une directive va être envoyée à tous les PDG des CISSS et des CIUSSS pour pouvoir justement s’assurer que les patients ne souffrent pas de chaleur comme telle», a de son côté assuré le directeur national de la santé publique, le docteur Horacio Arruda.

Des génératrices extérieures

Celui-ci a fait part de son inquiétude face aux situations de chaleur excessive pouvant entraîner de la déshydratation des personnes qui luttent contre la maladie ou qui sont déjà vulnérables.

«Localement, on va s’assurer avec des génératrices extérieures, des mécanismes de ventilation qui sont faits avec des firmes spécialisées pour pouvoir — même dans une situation où il manque d’électricité pour mettre des climatiseurs individuels — être en mesure de rafraîchir les gens», a-t-il dit.

La ministre McCann a rappelé que de nombreux édifices abritant des CHSLD sont vétustes et que leurs systèmes électriques sont à la limite de leur capacité et ne peuvent prendre la charge additionnelle que représentent des systèmes de climatisation, d’où la nécessité, à court terme, de trouver d’autres solutions, dont «des unités extérieures qu’on peut positionner dans certains CHSLD», une démarche qu’elle a promis de faire «à court terme».

