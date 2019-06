Canicule en Europe: deux morts en Espagne, jusqu'à 45° en France

Deux morts en Espagne, jusqu’à 45°C en France, un incendie hors de contrôle en Catalogne: la chaleur accablante qui fait suer l’Europe mobilise les services d’urgence au cinquième jour de cette canicule exceptionnelle par son intensité et sa précocité.

Dans le sud de la France, où les températures pourraient dépasser 45°C, des silhouettes de personnes âgées rasaient les murs, dès avant 08h00, en direction d’une des supérettes de Montpellier. “J’y vais à l’ouverture, le soleil brûle déjà et on sent la pollution”, explique Suzette Allègre, 81 ans, marchant avec peine, son filet de courses à la main, un chapeau sur la tête et des lunettes de soleil sur le visage.

“Ensuite, je vais rentrer et me barricader chez moi, fenêtres et volets fermés avec le ventilateur”, dit cette “fille du Sud” qui a “toujours bien supporté la chaleur” mais redoute “cette canicule de fin du monde”. Dans la supérette, les rayons eau et brumisateurs ont été dévalisés, au grand désespoir de Sonia Tavernier, qui doit prendre la route des vacances dans l’après-midi avec ses deux enfants en bas âge dans une vieille voiture non climatisée.