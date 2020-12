Les candidats républicains potentiels à la merci de Trump

Quand un parti perd le contrôle de la Maison-Blanche, les candidats présidentiels potentiels commencent habituellement à s’activer très rapidement en vue de la prochaine campagne.

Pas cette année.

La possibilité de voir le président Donald Trump se présenter à nouveau en 2024 gèle en place les multiples candidats républicains intéressés à lui succéder. Alors qu’ils s’affaireraient normalement à courtiser les donateurs, à développer leur réseau de contacts et à visiter les États qui seront les premiers à voter — les étapes habituelles du déploiement d’une campagne —, ils n’ont essentiellement d’autre choix que d’attendre sa prochaine manoeuvre, par crainte de susciter la colère de M. Trump et de s’aliéner ses partisans les plus féroces.

Et c’est exactement ce que souhaite le président, qui s’assure ainsi de monopoliser l’attention, l’argent qui vient avec et la couverture médiatique dont il a tant besoin. Mais les stratèges républicains s’inquiètent de voir les candidats potentiels incapables de se préparer et leur parti ainsi paralysé par un président impitoyable connu pour son gigantesque gourdin Twitter et son intolérance face à ce qu’il perçoit comme étant un manque de loyauté.

«Trump retarde de manière importante le début de la campagne 2024», a estimé Alex Conant, l’ancien directeur des communications de la campagne présidentielle de Marco Rubio en 2016.

Lors d’un cycle électoral normal, a ajouté M. Conant, «on verrait des candidats potentiels en Iowa et au New Hampshire dès ce mois-ci». Cette année, «ça ne se produira pas, parce que personne ne veut être vu comme allant contre Trump».

Grover Cleveland est le seul et unique président à avoir jamais repris la Maison-Blanche après ne pas avoir été réélu, et cela s’est produit il y a plus de cent ans. M. Trump exprime de plus en plus clairement son intention de répéter l’exploit.

«Je ne veux pas attendre jusqu’en 2024. Je veux y retourner dans trois semaines», a-t-il dit lors d’un rassemblement en Géorgie, samedi. Quelques jours plus tôt, lors d’une fête de Noël à la Maison-Blanche, il avait déclaré: «On essaie d’obtenir un nouveau quatre ans. Autrement, je vous verrai dans quatre ans.»