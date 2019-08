Découvrez les 21 candidats d'«Occupation Double: Afrique du Sud»

Dans 19 jours, les candidats et les candidates de la nouvelle saison d’ Occupation Double envahiront les ondes de V pour un automne qui, on l’espère, sera fertile en bisbille, en soirées un peu trop arrosées, en rebondissements, en zizanie, en paysages à couper le souffle, en prises de bec… et en coups de foudre (pourquoi pas!).

Treize filles, huit gars... pour l’instant

Cette promesse fut respectée dès la présentation des six premières filles, âgées entre 22 et 29 ans, Alex-Anne (la soeur du joueur de hockey Nicolas Aubé-Kubel), Polina (d’origine russe), Naomy (d’origine congolaise), la youtubeuse Claudie Mercier, Rym (d’origine algérienne) et Kaysha (d’origine haïtienne).

Même son de cloche du côté des huit garçons, âgés pour leur part entre 24 et 31 ans, alors que nous furent présentés Kiari (d’origine camerounaise et se décrivant comme un cruiser de compétition), le party animal Kevin, Dragos (d’origine roumaine), Karl (le théoricien de la séduction), Mathieu (mannequin et barman), Chris (l’entraîneur), Martin (qui «fait juste ça, dater des filles»), et Math (que certains considèrent comme un trou de cul ou un fuck boy, mais dit ne pas savoir pourquoi).

Mais attention! Occupation Double étant Occupation Double, Jay Du Temple a «pris tout le monde par surprise» en annonçant qu’il y aurait cette année une troisième maison. Sept nouvelles candidates furent aussitôt présentées: Trudy (la beauté #4 du Banquier), Jennifer (qui sait qu’elle est cute), Khate (la première femme trans de l’histoire de l’émission), Sarah (qui est obsédée par son RÉER), Karel (la passionnée de cuisine), Ophélia (d’origine israélienne) et Camille (la geek).

Dès maintenant et jusqu’au 31 août à 23h59, le public est appelé à voter pour les deux candidates de ce deuxième groupe qu’il désire voir entrer directement dans l’aventure sans passer par l’étape du tapis rouge.

