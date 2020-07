Le plus délicat à vivre après deux cancers du sein et une ovariectomie n'est pas visible

Ovariectomie, 9 mois plus tard. J’écris ce texte pour toutes celles qui me l’ont demandé, celles qui vont peut être devoir passer par là et se posent des questions, j’écris ce texte que j’aurais aimé lire avant et que je n’ai pas trouvé sur Internet.

C’était donc il y a neuf mois, et c’était l’opération qui venait clôturer mon parcours de malade, agissant en préventif (car 85% de probabilité de plus qu’une personne non porteuse du gène Brca1 de développer un cancer des ovaires, ce dernier étant l’un des plus meurtriers, car difficilement détectable au début.)

L’opération en elle-même n’est pas vraiment lourde, puisque j’ai pu rentrer chez moi seulement quelques heures après le réveil d’anesthésie. Réalisée par coelioscopie, elle m’a laissé avec trois cicatrices sous mon nombril, qui font moins d’un centimètre chacune. Pourtant, ma chirurgienne (et ça, je l’avais totalement oublié, mais je pense que c’était parce que cette opération était de mon choix et que je me suis mise à réfléchir au fait que je pourrais ne pas me réveiller de l’anesthésie) m’a dit que j’avais fait une crise de panique au moment de l’anesthésie. Zéro souvenir. J’ai ensuite été perfusée d’antidouleurs à domicile pendant trois ou quatre jours, l’infirmière se chargeant de tout.

Douleurs invisibles

Niveau douleur, j’ai mis du temps à faire le lien entre les suites de l’opération et la sensation d’avoir un énorme torticolis de l’épaule jusqu’au bassin du côté droit, mais c’était bien cela, dû aux gaz avec lesquels ils ont rempli mon ventre au moment de la cœlioscopie. Au bout de quatre ou cinq jours, il n’y paraissait plus rien.

Les suites moins visibles ont été plus compliquées, avec cette ménopause définitive et brutale, les variations d’humeur, les bouffées de chaleur et autant de réveils nocturnes. L’opération venait boucler un an de traitement et je pense aussi que la dépression qui a suivi venait aussi du contrecoup de tout cela.

Honnêtement, moralement cela n’a pas été facile, mais dès que j’ai été mise sous antidépresseurs, j’ai pu prendre du recul sur la situation et avancer plus objectivement.